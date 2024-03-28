Москвичам предложили способы платить за проезд в транспорте без Samsung Pay

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Пассажиры транспорта Москвы смогут пользоваться российскими технологиями для оплаты проезда после остановки работы Samsung Pay в России с 3 апреля, сообщил городской Департамент транспорта.

"Приостановка с 3 апреля работы платежного сервиса Samsung Pay в России не повлияет на систему оплаты проезда в московском транспорте", - говорится в сообщении.

"Предоставлен широкий выбор сервисов для оплаты поездок, чтобы пассажиры могли подобрать подходящий для себя", - заявил через пресс-службу департамента заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, оплатить проезд в столичном транспорте можно через Mir Pay на телефонах Android; через СБП (в открытом тестовом режиме на всех турникетах метро, МЦК и речного транспорта); по биометрии; банковской картой и банковским стикером; "Тройкой", картой москвича или билетом "Единый"; наличными или картой в кассах и автоматах по продаже билетов.

27 марта стало известно, что платежный сервис Samsung Pay с 3 апреля перестанет работать с картами "Мир". Добавленные ранее карты "Мир" будут удалены из приложения.

"Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор карт "Мир") подтвердила остановку сотрудничества с сервисом. "Мобильный платежный сервис, предустановленный на смартфонах Samsung, приостанавливает партнерство с платежной системой "Мир". При этом пользователям телефонов на базе ОС Android версии 7.0 и выше доступно для установки и использования платежное приложение Mir Pay, разработанное специально для бесконтактной оплаты национальными картами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.