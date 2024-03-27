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Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля
Фото: Владислав Шатило/РБК/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Платежный сервис Samsung Pay с 3 апреля перестанет работать с картами "Мир", сообщается на сайте компании.

"Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно", - сказано на сайте.

Добавленные ранее карты "Мир" будут удалены из приложения.

При этом функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента будет работать по-прежнему.

В Белоруссии сервис продолжит функционировать без изменений. Пользователи смогут добавлять и использовать в Samsung Pay карточки Visa и Mastercard белорусских банков-партнеров.

Samsung Pay позволяет совершать бесконтактные платежи смартфоном практически на любых терминалах, которые принимают банковские карты. Кроме того, в сервис можно добавить клубные карты (со штрихкодом или номером) различных магазинов.

Samsung Pay Мир
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