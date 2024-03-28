Дептранс Москвы заявил о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта предупредили о бессмысленности заклеивания номерных знаков на электосамокатах из-за работы телематических систем.

"Достаточно бессмысленно заклеивать эти номера, потому что в любом случае есть и телематика, и гораздо важнее подумать о том, как ездить правильно, чем о том, как сделать так, чтобы это было незаметно", - сказала руководитель проектов новой мобильности дептранса столицы Полина Стасюк в четверг на заседании круглого стола в Мосгордуме на тему "Развитие инфраструктуры для СИМ и велосипедов в городе Москве: текущее состояние, задачи и планы".

По ее словам, в этом году ожидается, что количество поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) вырастет.

"Мы совместно с операторами и коллегами из ДИТа (департамент информационных технологий Москвы - ИФ) прорабатываем историю о подключении самокатов пока, предположительно, к mos.ru или каким-то другим способам идентификации, чтобы понимать, кто эти пользователи, иметь возможность отсекать несовершеннолетних. И в целом мне кажется тут важен тезис о том, чтобы показать людям, что за самокатами есть контроль, это не какая-то серая зона, это понятный и контролируемый вид транспорта", - подчеркнула она.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов открылся в столице 26 марта.

Электросамокаты начали оснащать номерными знаками для тестирования департаментом транспорта видеофиксации нарушений с участием СИМ. В СМИ появилась информация, что москвичи начали заклеивать номера на самокатах скотчем.