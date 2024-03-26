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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:20

Сезон проката электросамокатов и велосипедов открыт в Москве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Порядка 60 тысяч электросамокатов и три тысячи электровелосипедов доступно москвичам в новом сезоне проката, в столице планируется установить еще девять тысяч велопарковок в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы во вторник.

"С 26 марта электросамокаты и первые три тысячи электровелосипедов 2.0 сервиса городского проката "Велобайк" стали доступны для аренды в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем пользователям будет доступно более 11 тыс. механических и электрических велосипедов.

"В новом сезоне проката мы продолжим повышать безопасность поездок. Вместе с ЦОДД и ГАИ будем анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя. Кроме того, продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, где открываются новые станции метро", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

За зимний период в городе введено еще 50 новых медленных зон (зоны, где скорость самокатов из проката автоматически снижается до 5-15 км/час - ИФ). Они появились у станций метро, Московских центральных диаметров, Московского центрального кольца, в парках, вблизи остановок. В настоящее время в столице действует 300 медленных зон.

Кроме того, планируется развивать инфраструктуру: сейчас в городе оборудовано 14 тыс. городских велопарковок, а в этом году планируется установить еще девять тыс., говорится в сообщении.

Максим Ликсутов Москва
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