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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:07

Электросамокаты в Москве оснащают номерами для тестирования видеофиксации нарушений

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В столице начали оснащать электросамокаты номерными знаками для тестирования городским департаментом транспорта видеофиксации нарушений с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников журналистам во вторник.

Ранее Мосгордума поддержала внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), устанавливающих административную ответственность для пользователей СИМ. 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД РФ, закрепившие понятие "средство индивидуальной мобильности" и основные правила их использования.

Тем не менее, эти изменения не сопровождались корреспондирующими изменениями в КоАП РФ, соответственно не получили должного подкрепления в виде наказания за их нарушение. В Государственную думу поступила законодательная инициатива по внесению соответствующих изменений в КоАП РФ.

Алексей Шапошников Мосгордума Москва
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