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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Москве зону ограничения скорости самокатов расширили на 20 улиц

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Москве расширили "медленные зоны" для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщил Департамент транспорта. В список улиц, где по вечерам скорость движения СИМ будет ограничена 10 километрами в час, включили еще 20 улиц.

Это Страстной и Покровский бульвары, Камергерский, Столешников и Миусский переулки, улицы Забелина, 1-я Миусская, 2-я Миусская, Новослободская, Мясницкая, Сущевская, Большая Дмитровка, Рождественка, Кузнецкий мост, Солянка, Маросейка, Покровка; а также Солянский и Лубянский проезды.

В Дептрансе объяснили, что движение будет ограничено на улицах, где много кафе, баров и ресторанов, которые работают ночью. На них скорость будет ограничена 10 километрами в час с понедельника по среду - с 20:00 до 03:00, с четверга по воскресенье - с 18:00 до 03:00. В остальное время здесь можно ездить со скоростью до 25 км/ч.

Дептранс Москва Рождественка Кузнецкий мост Солянка Маросейка
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