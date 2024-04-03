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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Мосгорсуд признал законным арест одного из фигурантов дела о теракте в Crocus

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений решение об аресте Исроила Исломова - фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 25 марта 2024 года об избрании в отношении Исломова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в постановлении апелляционного суда.

Как сообщалось, Исломов - уроженец Таджикистана, в России имеет ВНЖ, проживает в Твери, безработный.

Вместе с ним были арестованы его сыновья - Аминчон и Диловар Исломовы. Их адвокаты также подали жалобы на решения об их аресте, однако они будут рассмотрены позднее.

Как заявила адвокат Исломова после заседания Мосгорсуда, ее подзащитный не признает вину. "Он полностью не признает вину, он не знал о теракте", - сказала журналистам адвокат Залина Есенова.

Исломову, как и другим фигурантам дела, вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Как следовало из заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, Исломовы, по версии следствия, предоставили нападавшим на концертный зал квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. По последним данным, число погибших в теракте составляет 144 человека.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. В настоящее время по делу арестовано 10 фигурантов.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 марта – 03 апреля 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Мосгорсуд Москва Crocus City Hall
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