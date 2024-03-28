Обжалован арест одного из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу защиты на арест Аминчона Исломова - фигуранта уголовного дела о теракте в Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 25 марта 2024 года в отношении Исломова", - сообщили в суде в четверг.

Согласно картотеке суда, защита других фигурантов дела о теракте, в том числе, по версии следствия, его непосредственных исполнителей, до настоящего времени не обжаловала их арест.

25 марта Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест Аминчона и Диловара Исломовых, а также Исроила Исломова. Исходя из предоставленных судом сведений, фигуранты приходятся друг другу родственниками, в частности, Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, у них одно отчество - Исроилович, соответственно, Исроил Исломов - их отец.

Всем троим фигурантам, согласно картотеке суда, вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, другой фигурант - Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы, причастной к теракту, Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года - Диловара Исломова.

Как сообщалось в СМИ, Диловар Исломов - бывший владелец автомобиля, на котором передвигались террористы.

Аминчон Исломов заявлял в суде, что невиновен.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. В течение недели Басманный суд по ходатайству следствия арестовал восьмерых задержанных по делу.