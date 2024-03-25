Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По решению суда, в отношении двоих обвиняемых - Аминчона и Диловара Исломовых, а также подозреваемого Исроила Исломова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 мая.

Исходя из предоставленных судом сведений, фигуранты приходятся друг другу родственниками, в частности, Аминчон и Диловар Исломов - родные братья, у них одно отчество - Исроилович, соответственно, Исроил Исломов - их отец.

Согласно озвученным в суде данным, Диловар Исломов - уроженец Таджикистана с гражданством РФ, женат, имеет трехмесячного ребенка, работает таксистом, Аминчон Исломов - уроженец Таджикистана, имеет семерых детей от двух браков, также работает таксистом, тоже имеет гражданство РФ, Исроил Исломов - уроженец Таджикистана, в России имеет ВНЖ, проживает в Твери, безработный.

Заседания суда по ходатайству следствия прошли в закрытом от слушателей режиме из-за необходимости сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса.

Всем троим фигурантам, согласно картотеке суда, вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Как заявили в понедельник в Следственном комитете России (СКР), по версии следствия, арестованный накануне другой фигурант - Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы, причастной к теракту, Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года - Диловара Исломова.

Как сообщалось в СМИ, Диловар Исломов - бывший владелец автомобиля, на котором передвигались террористы.

Тем временем Аминчон Исломов заявил в суде, что невиновен.

В ночь на понедельник суд до 22 мая арестовал четырех фигурантов дела, которых следствие считает непосредственными участниками нападения на концертный зал: Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Мирзоев и Рачабализода, сообщили в суде, признают вину.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холле" ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.