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Прокуратуру Московского военного округа возглавил Андрей Попов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Военным прокурором Московского военного округа назначен Андрей Попов, ранее занимавший пост главы прокуратуры Центрального военного округа.

Указ президента РФ о назначении Попова опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

С 2022 года Попов занимал должность военного прокурора Центрального военного округа, до этого он был военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В январе прошлого года Минобороны РФ сообщало, что Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Тогда было заявлено, что масштабные изменения состава Вооруженных сил будут проводиться в 2023-2026 годах. Было отмечено, что создаются два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов РФ.

Андрей Попов Московский военный округ
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