Воссозданы Московский и Ленинградский военные округа

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Воссозданы Московский и Ленинградский военные округа, следует из указа президента РФ.

"Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: Ленинградский военный округ - в административных границах Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа", - говорится в документе.

"Московский военный округ - в административных границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, г. Москвы", - отмечается в указе.

Как сообщалось, в 2010 году на базе Московского и Ленинградского военных округов был создан Западный военный округ.

В январе 2023 года Минобороны РФ сообщало, что глава ведомства Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. Тогда было заявлено, что масштабные изменения состава Вооруженных сил будут проводиться в 2023-2026 годах. Было заявлено, что создаются два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточных группировки войск на территориях новых субъектов РФ.

В августе 2023 года Шойгу заявил на заседании коллегии Минобороны РФ, что создание Московского и Ленинградского военных округов предполагает одновременное усиление группировок войск на западных границах страны.

23 февраля министр обороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировали ход капитального ремонта здания штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной в столице.

"Размещение подразделений штаба Московского военного округа в реконструированном здании запланировано в марте текущего года", - заявили тогда в Минобороны РФ.

"В настоящее время формируются органы управления Московского военного округа и ведется подготовка фондов для размещения штаба объединенного стратегического командования Московского военного округа в историческом здании на Космодамианской набережной", - отмечалось в сообщении.