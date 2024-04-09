Медики доставили в Москву трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставили на лечение в Москву, ими занимаются врачи, сообщили в Минздраве РФ.

"Бригады Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России перевезли трех пострадавших в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, еще одного пострадавшего эвакуировали специалисты Смоленской областной клинической больницы. Дорогу пациенты перенесли нормально, сейчас ими занимаются врачи", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в телеграм-канале министерства.

Накануне произошло обрушение автомобильного моста в Вязьме. В результате один человек погиб, пять пострадали. Медики эвакуировали пострадавших в Вяземскую центральную районную больницу: четверо из них в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты ФЦМК Минздрава России организовали телемедицинскую консультацию врачей Вяземской ЦРБ с коллегами из НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, а также Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Минздрава России. По итогам консультации приняли решение о санитарной эвакуации четверых пострадавших для дальнейшего лечения.