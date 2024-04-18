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Ряд участков дорог перекроют в Москве с 19 по 27 апреля из-за проведения ММКФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В центре Москвы с 19 по 27 апреля перекроют ряд дорожных участков, это связано с проведением 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

"В период с 19 до 27 апреля участки Большого Путинковского переулка, Пушкинской площади и улицы Малая Дмитровка будут закрыты для проезда в зависимости от даты и времени. Это связано с проведением 46-го Московского международного кинофестиваля", - говорится в сообщении департамента транспорта столицы.

Также 19 и 26 апреля на участках Большого Путинковского переулка и Пушкинской площади будет недоступна парковка.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытий.

Московский международный кинофестиваль пройдет в столице с 19 по 26 апреля.

ММКФ Москва
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