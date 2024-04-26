Гран-при ММКФ получила картина "Стыд"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого святого Георгия", гран-при 46-го Московского Международного кинофестиваля, стала мексиканско-катарская картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо, передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения проходит в кинотеатре "Россия".

Фильм "Стыд" рассказывает о двух молодых людях - Педро и Лусио, которые были похищены и, чтобы выжить, должны вступить в смертельную схватку друг с другом. Педро побеждает и получает свободу. Чувствуя себя виноватым перед Лусио, он, тем не менее, не решается рассказать правду убитой горем семье своего друга.

"Серебряного святого Георгия" за режиссуру удостоилась Нахид Азизи Седит из Ирана за фильм "Дыхание холода".

Спецприз жюри "за самый необычный подход к кино" вручен картине "Нирвана" режиссера Асифа Ислама (Бангладеш).

Приз за лучшую женскую роль получила актриса Марике Бейкирх, сыгравшая роль в фильме "Шлимазл" режиссера из режиссера Силке Эндерс из Германии. За лучшую мужскую роль отметили актера Хуана Рамона Лопеса за фильм "Стыд".

Также были вручены награды победителям других конкурсных программ.

Так, "Серебренного святого Георгия" ММКФ за лучший фильм в конкурсе "Русские премьеры" удостоена картина "Лгунья" режиссера Юлии Трофимовой. Специальным упоминанием жюри в программе "Русские премьеры отмечен фильм "Евгений Телегин" Виктора Тихомирова.

Награду за лучший короткометражный фильм получила лента "Партнеры" режиссера Хосе Марии Флорес из Испании.

Призом за документальную картину отметили режиссера Сэма Калантари за фильм "Ладья" (Иран).

Приз "За вклад в мировой кинематограф" присужден режиссеру и сценаристу Сергею Урсуляку. "Редкое сочетание - замечательный режиссер и прекрасный мужик", - сказал, вручая награду, президент кинофестиваля Никита Михалков.

Урсуляк поблагодарил за награду, отметив, в частности, что "лучшее во мне, то немногое, что есть, во многом обязано великому советскому кинематографу - я его любил, люблю и всегда он был для меня ориентиром".

Сергей Урсуляк - российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. В 1979 году он окончил актерское отделение Театрального училища имени Щукина, до 1991 года играл в театре "Сатирикон". В 1993 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Режиссёрским дебютом стал художественный фильм "Русский регтайм", снятый в 1993 году. Среди его работ - "Праведник", "Неудача Пуаро", "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон", "Исаев", другие фильмы и сериалы.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль проходил с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе было представлено 10 картин.