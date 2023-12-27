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Московский кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщили в дирекции фестиваля.

Основной площадкой 46-го ММКФ традиционно станет киноцентр "Октябрь".

В дирекции отметили, что ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в 10 кинотеатрах Москвы. 45-й ММКФ посетили 38 тысяч зрителей, а в конкурсе и внеконкурсных программах были представлены картины из 64 стран мира.

О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 46-го ММКФ будет объявлено позднее.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

ММКФ Москва Октябрь
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