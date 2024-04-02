Фильмы из Австрии, Германии, Ирана и Румынии вошли в основной конкурс ММКФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В основной конкурс 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) вошли 11 картин, свои работы представят кинематографисты из Германии, Австрии, Ирана, Бангладеша и других стран, всего в рамках ММКФ будет представлено более 230 фильмов, сообщил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.

Он также сообщил, что в этом году в рамках программ ММКФ состоится более 30 международных и мировых премьер, что "на треть больше, чем в прошлом году, поэтому, наш смотр подтверждает свою репутацию мировой премьерной площадки".

Говоря о географии конкурса, Кудрявцев уточнил, что на первом месте по количеству фильмов Россия, за ней идет Китай. Следом, с более чем 20 картинами Франция, затем идет Испания, на пятом месте - Иран, который представит на фестивале 14 картин. США представит на смотре 12 картин, Бразилия приведет 10 фильмов, Индия и Италия - 8 картин.

"У нас из списка так называемых недружественных стран в этом году 21 страна со своими фильмами. Это чуть меньше, чем в прошлом году, но связано это с тем, что в прошлом году было много копродукционных проектов с большим количеством стран-созидательниц", - добавил он.

В этом году свои проекты представят 14 стран, не принимавших участие в смотре прошлого года, среди них Венгрия, Греция, Эстония, Австрия, Марокко, Парагвай, Узбекистан и страны Африки.

При этом, Кудрявцев не исключил, что "картина ко дню открытия ММКФ может поменяться, как это часто бывает, потому что сейчас утончается логистика, кто приедет, кто не приедет", а без создателей, по регламенту, фильм представлять нельзя.

Жюри и фильмы, открытия и закрытия

Председателем жюри ММКФ основного конкурса в этом году станет исландский режиссёр, сценарист и продюсер Фридрик Тор Фридрикссон - создатель продюсерской компании Исландская кинокорпорация, а также партнер студии Zentropa Ларса фон Триера и American Zoetrope Фрэнсиса Форда Копполы. Также в жюри вошли режиссёр Игорь Волошин, актриса Елена Лядова, режиссер документального и игрового кино из Турции Хусейн Карабей.

Председателем жюри конкурса документального кино стал режиссёр-документалист из Южной Африки Рехад Десай. Председателем жюри конкурса "Русские премьеры" стал продюсер Александр Акопов.

Фильмом открытия фестиваля станет испанско-мексиканская картина "Открытое небо" режиссеров Марианны и Сантьяго Арриага. Картина рассказывает о братьях-подростках Сальвадоре и Фернандо, которые угоняют джип своего отчима и отправляются к американской границе, чтобы найти человека, который, по их мнению, стал причиной автокатастрофы, в которой два года назад погиб их отец.

Закроется фестиваль картиной "Майор Гром: игра" режиссёра Олега Трофимова.

Конкурсные программы

В основной конкурс этого года вошли 11 картин, несколько из них - из европейских стран, одна - из России.

"В этом году он (основной конкурс - ИФ) какой-то очень компактный, очень крепкий, и очень драматичный. Но драматичный настолько, насколько драматично наше сегодняшнее время", - отметила член отборочной комиссии, киновед Евгения Тирдатова, представляя основной конкурс.

При этом, она уточнила, что в основной конкурс могут быть включены еще одна-две картины.

Так, среди картин, которые вошли в основную программу, румынский фильм "21 рубин" режиссёра Чиприана Мега, австрийский фильм "Все вскроется" режиссера Петера Кеглевича, "Выжить в Мо" режиссёра Григоре Бекета (республика Молдова, Россия, Румыния), фильм "Дыхание холода" режиссера Назира Азизи (Иран).

Кроме того, в основном конкурсе картины "Лесной царь" режиссера Горана Радовановича (Сербия, Болгария), "Мартин читает Коран" режиссера Юрия Сауле (Германия), "Меж псом и волком" режиссера Мурата Дюзгюноглу (Турция), "Нирвана" Асифа Исламова (Бангладеш), "Пришелец" Ивана Соснина (Россия), "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар) и "Шлимазл" режиссера Силке Эндерс (Германия).

В программу короткометражного кино вошли 19 картин, большинство из которых станут международными и мировыми премьерами.

Восемь картин будет представлено в конкурсе документального кино, шесть из которых - мировые премьеры. В конкурсную программу "Русские премьеры" вошли семь картин.