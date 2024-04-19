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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Власти Москвы отметили, что смена главы стройкомплекса не скажется на реновации

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Кадровые перестановки в руководстве столичного стройкомплекса не отразятся на выполнении программы реновации жилого фонда, заявил журналистам замглавы департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй в пятницу.

"Программа реновации на контроле у мэра Москвы и все заявленные ранее гарантии по переселению будут выполнены", - сказал Валуй.

По его словам, сейчас в проектировании и строительстве находится около 9 млн кв.м жилья.

"Не скажутся, программа будет выполнена в полном объеме", - ответил Валуй на вопрос о влиянии кадровых перестановок в стройкомплексе на программу реновации.

Как сообщалось, 17 апреля глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарёв был освобожден от должности по собственной инициативе. Новым руководителем ведомства назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. В 2023 году по программе было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.

Москва Андрей Бочкарев Владимир Ефимов
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