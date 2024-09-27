Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Москве строительство домов по программе реновации в ближайшие годы будет нарастать в арифметической прогрессии, в городе будут строить до 4 млн кв.м в год, сообщил на сессии Российской энергетической недели мэр столицы Сергей Собянин.

"Все программы Москвы, несмотря на все сложности, на санкции, на какие-то проблемы с точки зрения бюджета и так далее, ни одна программа Москвы не остановлена. Более того, например, программа реновации (...) эта программа будет просто в арифметической прогрессии в ближайшие годы нарастать. Будем строить уже не 1 млн, а 2 млн, 3 млн, до 4 млн кв.м в год, переселяя сотни тысяч людей", - сказал он.

Он отметил, что новые дома, в отличие от старых "хрущевок", в которых "энергоэффективность вообще просто ниже всяких уровней", строятся по новым стандартам - энергоэффективными и комфортными.