На доходы от размещения зеленых облигаций Москва закупила 451 электробус

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Доходы от размещения зеленых облигаций Москвы пошли на закупку 451 электробуса и строительство 21 станции Большой кольцевой линии, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет о двух выпусках: в 2021 году - 74-й выпуск Городского облигационного (внутреннего) займа в объеме 70 млрд рублей; в 2023 году - первый выпуск зеленых облигаций Москвы для населения в объеме 2 млрд рублей.

Мэр отметил, что реализация этих экологических проектов помогла сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ почти на 1 тыс. тонн, а парниковых газов - примерно на 42 тысячи тонн в год.