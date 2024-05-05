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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Более 80 археологических находок с Пречистенки передадут в музеи

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Артефакты XVI-XIX веков, обнаруженные в ходе реставрационных работ в центре столицы, пополнят музейный фонд, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Археологические находки XVI-XIX веков с Пречистенки передадут в музеи. Коллекцию составили 82 артефакта, найденных в ходе реставрации двух объектов культурного наследия", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, артефакты были обнаружены во время археологических полевых работ, связанных с реставрацией жилого дома Наумовых-Волконских, а также в процессе исследований в связи с реставрацией главного дома городской усадьбы XVIII-XIX вв. на Пречистенке.

"За последние 13 лет археологи обнаружили больше 100 тыс. артефактов. Из них свыше 33 тыс. переданы в государственную часть Музейного фонда России. Над остальными работают реставраторы", - сообщил Собянин.

Москва Пречистенка Сергей Собянин
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