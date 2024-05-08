В Москве оценят углеродный след от реализации программы реновации

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве определят экологический эффект от реализации программы реновации жилья за счет снижения выбросов парниковых газов, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"(...) будут определены актуальные значения региональной эффективности использования первичной энергии, по которым в дальнейшем будет рассчитываться углеродный след от реализации программы реновации", - сказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Он уточнил, что сейчас анализируется фактическое потребление тепловой и электрической энергии более чем в 500 домах. Некоторые из них построены по реновации, некоторые - это старые дома, которые подлежат сносу. Кроме того, проводится анализ энергетических потоков и затрат топлива в московской энергосистеме с учетом климата.

В 2021 году правительство утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Среди ее целей - достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года при устойчивом росте экономики.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. За 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.