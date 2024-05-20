Первый вице-президент Ирана провел внеочередное заседание правсовета

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Тегеране в связи с гибелью президента страны Ибрахима Раиси состоялось внеочередное заседание правительственного совета.

Несколько минут назад после гибели Раиси состоялось внеочередное заседание правительственного совета под председательством первого вице-президента Мухаммада Мухбара, сообщило официальное иранское информационное агентство ИРНА.

На заседании было объявлено, что "аятолла Сейед Ибрагим Раиси Хадим ар-Реза – восьмой президент Исламской Республики Иран достиг высокого положения мученичества, попав в авиакатастрофу в воскресенье вечером".

"Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации", - говорится в заявлении правительственного совета Ирана.

Совет правительства Ирана выразил свои соболезнования в связи со смертельным происшествием с вертолетом "великому лидеру Исламской революции (аятолле Хаменеи - ИФ) и благородному народу Ирана".

Совет также заверил народ Ирана, что "путь чести и служения", которому следовал Раиси, будет продолжен.

В сообщении приводятся биографические данные погибшего 64-летнего президента.

Ранее сообщалось, что вертолет с президентом совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

Вместе с президентом Ирана в потерпевшем крушение вертолете находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати, имам пятничной молитвы Восточного Азербайджана Мохаммед Али Але-Хашем.