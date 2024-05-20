Спасатели эвакуируют тела погибших при крушении вертолета в Иране

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спасатели иранского Красного Полумесяца эвакуируют тела погибших при крушении вертолета на северо-западе Ирана, сообщает в понедельник телеканал Press TV.

Телеканал публикует кадры, на которых спасатели несут носилки с телами. На видеозаписях видно, что операция проходит в гористой, труднодоступной местности, при тумане.

По словам главы иранского Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливана, поисковая часть операции к настоящему моменту завершена.

Накануне вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси потерпел крушение в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Раиси родился в 1960 году. Он принимал активное участие в Исламской революции в 1970-х годах, после которой стал прокурором в городе Карадж, позже перешел на должность прокурора Тегерана, а затем – заместителя прокурора Ирана. Он возглавил генпрокуратуру в 2014 году. Впервые он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в 2017 году, однако проиграл. В 2021 году он вновь баллотировался и одержал победу.

Абдоллахиан родился в 1964 году. В разное время он был помощником спикера парламента Ирана, занимал пост посла в Бахрейне, заместителя главы МИД. Он возглавил иранское внешнеполитическое ведомство в 2021 году.