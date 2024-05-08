Мосгордума приняла законопроект об укрупнении муниципалитетов Новой Москвы

Вместо 21 муниципального образования там будет восемь

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла законопроект об административно-территориальной реформе Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Реформа предусматривает укрупнение муниципалитетов и распространение на Новую Москву систему управления "старой".

"На момент вхождения в состав Москвы численность населения городских округов и поселений составляла всего 230 тысяч человек. Сегодня в этих округах проживает уже 750 тысяч жителей. Учитывая достигнутые показатели имеющейся программы развития целесообразно провести преобразования территорий округов, создав более крупные муниципальные образования, и распространить систему управления старой Москвы на новую. (...) Предлагается образовать в ТиНАО восемь новых муниципальных образований", - сказал докладчик по этому, префект Троицкого и Новомосковского административных округов столицы Дмитрий Набокин.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников на заседании заявил, что "дальнейшее развитие новой Москвы требует новой системы управления, приведения ее к единым московским стандартам и соответствующей нормативной базе".

"Это окончательно сформирует территорию в единой логике со "старой" Москвой. Уверен, что новое административное деление ТиНАО простимулирует экономический рост и технологическое развитие", - сказал он.

По словам Шапошникова, поскольку предлагаемая административно-территориальная реформа проводится в существующих границах Москвы, она не повлияет на численный состав Мосгордумы.

Таким образом, вместо существующих двух городских округов и 19 поселений в новой Москве будут созданы восемь более крупных муниципальных образований - муниципальных округов: Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка и городской округ Троицк.

Муниципальный округ Бекасово будет образован путем объединения поселения Киевский и части территории поселения Новофедоровское; муниципальный округ Внуково - путем объединения поселения Кокошкино, муниципального округа Внуково, частей территорий поселений Внуковское, Марушкинское и Московский; муниципальный округ Вороново - путем объединения поселений Вороновское и Роговское, частей территорий поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское и Щаповское; муниципальный округ Коммунарка - путем объединения поселения "Мосрентген", частей территорий поселений Воскресенское, Десёновское, Московский, Сосенское и Филимонковское; муниципальный округ Краснопахорский - путем объединения частей территорий поселений Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское, Первомайское и Щаповское; муниципальный округ Филимонковский - путем объединения частей территорий поселений Марушкинское, Московский, Первомайское и Филимонковское; муниципальный округ Щербинка - путем объединения городского округа Щербинка и частей территорий поселений Воскресенское, Рязановское, муниципального округа Южное Бутово, а также - новый городской округ Троицк путем объединения городского округа Троицк и частей территорий поселений Десеновское, Краснопахорское, Первомайское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское.

Одновременно с этим предлагается часть территории поселения Московский отнести к муниципальному округу Ново-Переделкино, а часть - к муниципальному округу Солнцево.

Появление нового муниципального образования в виде городского округа Троицк связано с сохранением имеющегося у преобразуемого городского округа Троицк статуса наукограда РФ, который был сохранен до 2032 года постановлением правительства "О сохранении статуса наукограда Российской Федерации городскому округу Троицк (город Москва)".

Законопроект об укрупнении муниципалитетов Новой Москвы в Мосгордуму внес мэр Сергей Собянин. На сегодняшний день в новой Москве насчитывается 21 муниципальное образование, включая 19 поселений и два городских округа.