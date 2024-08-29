Свыше 20 иностранцев задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Москве задержаны 23 иностранных гражданина, принявшие участие в потасовке на юго-востоке столицы, сообщает в четверг пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу столичного главка МВД.

По данным полиции, конфликт произошел 28 августа на Жулебинском бульваре.

"Установлено, что между иностранными гражданами произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции с адреса происшествия в территориальный отдел полиции были доставлены 23 приезжих гражданина", - говорится в сообщении.

По факту конфликта возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

В отношении 21 задержанного составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Еще 10 протоколов выписаны по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания).

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало, добавили в пресс-службе.

Полицейские разыскивают остальных участников конфликта.