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Набережные в Москве перекроют 1 июня на время марафона "Бегущие сердца"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Центральные набережные Москвы, а также ряд улиц будут закрыты 1 июня в связи с проведением благотворительного "Зеленого марафона "Бегущие сердца", сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в четверг.

Так, в субботу с 0:00 до 18:00 не будет движения по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту, с 7:00 до 12:30 - на Болотной улице, Болотной площади, улице Серафимовича и Софийской набережной, с 7:00 до 14:30 - на Раушской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, а также во 2-м Раушском переулке, с 7:00 до 15:30 - на улицах Садовническая и Балчуг, в Лубочном переулке, на Большом Устьинском мосту и Устьинской набережной, с 8:00 до 15:00 - на Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.

Кроме того, с четверга уже закрыто движение по Васильевскому спуску, вновь его откроют только в ночь на 3 июня.

Старт самого благотворительного забега намечен на 9 утра субботы.

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