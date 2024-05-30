На востоке Москвы потушили открытое горение на Мартеновской улице

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - На востоке Москвы ликвидировали открытое горение в производственно складском здании на Мартеновской улице, сообщил телеграм-канал столичного управления МЧС.

Это сообщение появилось в 8:31. Сайт управления сообщил в 5:28 в четверг, что получен сигнал о пожаре на Мартеновской, 38. Сначала площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров, затем выросла до 4000. В тушении склада участвовали два пожарных вертолета.

По словам пожарных, тушение осложняла высокая пожарная нагрузка здания: внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

О локализации возгорания в МЧС сообщили в 7:49.