На следующей неделе в Москве ожидается небольшой спад жары

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В столичном регионе на следующей неделе прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха , со вторника она опустится с 30-градусной отметки до плюс 23 - плюс 25 градусов, в течение недели будут кратковременные осадки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супертеплая погода в ближайшие дни сохранится в центре европейской России, в частности в Москве. Среднесуточная температура вчерашнего дня соответствует июльской температуре в Краснодарском крае. Позавчера в Москве минимальная температура на станции Балчуг была плюс 20,8, сегодня 19,9 - это просто тропики. Такая погода будет в субботу и воскресенье, хотя температура понизится на 1-1,5 градуса", - сказал он.

Также в предстоящие выходные прогнозируются дожди, но они будут кратковременные и не повсеместно.

"И только на следующей неделе, начиная со вторника, будет небольшое изменение давление, оно существенно понизится, облачность появится, температура будет более комфортная от плюс 22 до плюс 27 в Московской области, а в самой Москве до 23-25 градусов", - добавил он.

По словам Вильфанда, такая температура также соответствует значениям июля, но уже будет выше нормы на 4-5 градусов, а не на 7-8 как сейчас. Ночные температуры на следующей неделе будут около плюс 15 градусов.