Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Вильфанд заявил, что купальный сезон можно открывать в Москве уже в выходные

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Температура воды в столичных реках к выходным поднимется до 20 градусов, поэтому можно открывать купальный сезон; температура воды в Москве будет выше, чем на Черноморском побережье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

МоскваИюльская погода придет в Москву в средуЧитать подробнее

"К концу недели за счет того, что ночные температуры будут около плюс 15 градусов, а дневные очень высокие, к выходным дням 20-градусная температура (воды - ИФ) очень вероятна", - сказал Вильфанд.

Такая температура, по словам Вильфанда, будет выше, чем на Черноморском побережье, где сейчас температура воды поднялась только до 17-18 градусов. "Там пока купальный сезон начинать рановато", - добавил он.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Подмосковье Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шестеро участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы выдворены из РФ

Высокая пожароопасность ожидается в Москве с 27 по 29 мая

В московском метро на желтой ветке остановили движение из-за человека на пути

В Москве на следующей неделе потеплеет до 29 градусов

В Москве на следующей неделе потеплеет до 29 градусов

В Подмосковье потушили пожар в СНТ, где погибли восемь человек

"Аэроэкспресс" с 1 июня запустит автобусный маршрут до терминала D аэропорта Шереметьево

"Аэроэкспресс" с 1 июня запустит автобусный маршрут до терминала D аэропорта Шереметьево

На месте пожара в СНТ под Истрой нашли восьмого погибшего

В Подмосковье нашли седьмого погибшего при пожаре в СНТ "Снегирь"

В Истре при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Московский мотофестиваль снова перенесли

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });