Вильфанд заявил, что купальный сезон можно открывать в Москве уже в выходные

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Температура воды в столичных реках к выходным поднимется до 20 градусов, поэтому можно открывать купальный сезон; температура воды в Москве будет выше, чем на Черноморском побережье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К концу недели за счет того, что ночные температуры будут около плюс 15 градусов, а дневные очень высокие, к выходным дням 20-градусная температура (воды - ИФ) очень вероятна", - сказал Вильфанд.

Такая температура, по словам Вильфанда, будет выше, чем на Черноморском побережье, где сейчас температура воды поднялась только до 17-18 градусов. "Там пока купальный сезон начинать рановато", - добавил он.