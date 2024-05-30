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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Грозы пройдут в Москве в ближайшие дни при тридцатиградусной жаре

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Кратковременный дождь и гроза прогнозируются в отдельных районах Москвы в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца рабочей недели погодой управляет антициклон, поэтому погода малооблачная. (...) В четверг и пятницу - местами кратковременный дождь и гроза. Сильных осадков не будет. Но усиление ветра при грозе до 5-10 м/с", - сказал Вильфанд в четверг.

Он уточнил, что гроза при жаркой погоде - довольно частое явление. Причиной этому является возникновение так называемых термиков - ситуаций, когда отдельные участки почвы прогреваются сильнее, чем другие, что приводит к быстрому перемещению теплого воздуха по вертикали, быстрой конденсации водяных паров, образованию облаков и осадкам. "Это типичная характеристика лета - осадки кратковременные, пятнистые, фрагментарные, поэтому звучит местами кратковременный дождь и гроза", - добавил он.

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Температура в Москве в пятницу ночью будет плюс 14 - плюс 16, днем воздух прогреется до плюс 28 - плюс 30.

"В субботу начинается небольшое изменение циркуляции, которое связано с перемещением антициклона, который постепенно начинает уходить на восток. И в центре европейской России начинает свое влияние оказывать ложбина низкого давления, в теплой части которой мы будем находиться долгое время. В субботу и воскресенье температура высокая - плюс 27 - плюс 29, по области плюс 25 - плюс 30", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

При этом в выходные будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами гроза. "В общем, очень жаркая погода, но с грозовой деятельностью, но не повсеместно", - добавил он.

"Начиная с понедельника давление немного будет ниже нормы, на 3-5 мм, переменная облачность и кратковременные дожди. Температура до середины следующей недели - ночью около плюс 15, днем плюс 22 - плюс 27 градусов", - уточнил Вильфанд.

Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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