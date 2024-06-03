В Москве завершили подготовку к реконструкции Центрального ипподрома

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Завершена подготовка к реконструкции Центрального московского ипподрома и началось обустройство фундаментов конюшен и ветеринарного блока, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

"Работы ведутся за счет городского бюджета. Территорию ипподрома уже освободили от объектов в предаварийном состоянии и самовольных построек. Подготовительные работы завершены, реконструкция выполнена на 10%. На площадке ведется устройство фундаментов и вертикальных конструкций новых зданий и сооружений, двухпутных тоннелей для выхода лошадей из конюшен. (...) Основные работы по реконструкции объекта планируется закончить в 2026 году", - перечислил через пресс-службу заммэра города Владимир Ефимов.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что фундаменты начали делать для конюшен, аналогичные работы стартовали и в будущем ветеринарном блоке, где откроются карантинная конюшня, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля.

На месте устаревших построек ипподрома расположится новый конный двор, в котором будут конюшни для скаковых и беговых лошадей, конноспортивный комплекс со встроенными конюшнями, тремя манежами и трибунами, гостевые конюшни. Общая площадь инфраструктуры для спортсменов и лошадей увеличится более чем в 1,5 раза и составит 52 тыс. кв.м, отмечается на сайте.

Центральный московский ипподром основан в 1834 году. Проект его реконструкции разработала мэрия Москвы вместе с федеральным Минсельхозом.

Работы на ипподроме началмсь в августе 2023 года. В рамках проекта восстановят исторический облик памятника архитектуры - главного здания ипподрома площадью 17 тысяч кв.м. Специалисты отреставрируют кровлю, фасады, пол, расписные потолки, лепнину и другие элементы интерьеров. Благодаря реставрации вместимость его основной зрительской трибуны увеличится почти в два раза - до 2 165 человек. Кроме того, планируется открыть четыре зала тотализатора на 280 человек - ранее было два зала на 100 человек. Будет сохранен исторический ресторан на 150 мест. Музей конного спорта расширится в шесть раз - там намерены разместить три постоянные экспозиции.

"После реконструкции часть ипподрома, где будут проходить занятия для любителей, откроют для всех желающих. В концепции предусматривается доступ гостей к прогулочной зоне вдоль трибун и беговых дорожек ипподрома в любой час, а также экскурсии и общение с лошадьми. Кроме того, при реставрации и реконструкции центральной трибуны в случае согласования со стороны Мосгорнаследия планируется обустроить ресторан с панорамным видом на беговые дорожки", - сообщал гендиректор АО "Росипподромы" Дмитрий Зайцев.

Стоимость работ оценивалась в 10 млрд рублей.