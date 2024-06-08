На D3 не будет движения в ночные часы из Москвы в область в будни с 10 по 28 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об изменении расписания поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) в будние дни с 10 по 28 июня, на Ленинградском направлении в ночные часы не будет движения поездов из Москвы в область и обратно.

"С 10 по 28 июня по будням в ночные часы изменится расписание на Ленинградском и Казанском направлениях D3. (...) Во время изменений будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Ленинградским вокзалом", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

На Ленинградском направлении интервалы движения поездов после 20:00 увеличены до 30 минут. Сокращено время работы: нет движения с 23:02 до утра - из Москвы в область, с 23:51 до утра - из области в столицу. Часть поездов отменена.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что на Казанском направлении расписание будет изменено в связи с проведением работ на станции Раменское и в дальнем пригороде. Часть первых поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюково отменена, сокращено время работы диаметральных поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюково. Часть поездов дальнего пригорода следует до станции Раменское и обратно.