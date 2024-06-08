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Расписание движения поездов на Ярославском направлении изменится в июне

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об изменении в расписании поездов Ярославского направления в июне.

"10-11, 13-14, 18-21 июня с 10:00 до 19:00 изменится расписание движения поездов на Ярославском направлении", - говорится в сообщении в его телеграм-канале в субботу.

Интервалы движения с 13 до 19 часов будут частично увеличены до 15 минут, у части поездов дальнего пригорода изменится набор остановок. Часть поездов отменена.

Как пояснили в департаменте, "во время "окон" будут ремонтировать путь на участке между станциями Мытищи и Пушкино, поезда будут следовать от Пушкино до Мытищ по 3 пути".

Москва Мытищи Пушкино
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