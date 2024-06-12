Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до утра, в некоторых районах столицы в среду сильный ветер повалил деревья, сообщает комплекс городского хозяйства.

"В ближайшие часы вновь ожидаются сверхинтенсивные осадки, которые могут сопровождаться грозой, градом, сильным ветром. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 13 июня", - говорится в сообщении.

По данным комплекса, самые сильные дожди в среду прошли в Северо-западном и Западном административных округах.

Комплекс информирует, что в городе есть случаи падения деревьев, их распиливают и вывозят городские службы.