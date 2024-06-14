Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в пятницу

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о кратковременных дождях, грозе и порывистом ветре, которые ожидаются в столице в пятницу.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении комплекса.

Людей просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.