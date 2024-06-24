Больницы депздрава Москвы примут 14 пострадавших при обстреле Севастополя

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В городские больницы столичного департамента здравоохранения из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, среди которых шесть детей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В ведущие городские больницы депздрава из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе шесть детей. С учетом характера полученных травм и состояния пациентов медицинская помощь будет оказываться в крупнейших многопрофильных стационарах, таких как НИИ им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Иноземцева, ГКБ им. Юдина", - сказала Ракова журналистам в понедельник.

Она добавила, что дети поступят на лечение в профильный НИИ детской хирургии и травматологии, а также в детскую Филатовскую больницу.

"На месте в больницах все готово к поступлению пациентов, сформированы мультидисциплинарные бригады врачей для оказания полного комплекса диагностики и лечения. Для родных и сопровождающих пострадавших предусмотрено размещение в специальном городском центре", - отметила заммэра.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что свыше 20 пострадавших от ракетной атаки по Севастополю будут эвакуированы для дальнейшего лечения в федеральные центры и больницы Москвы. По его словам, среди пострадавших в Севастополе 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Двое из тех пациентов, которые будут эвакуированы из Севастополя, находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Число пострадавших от ракетной атаки Украины на Севастополь выросло до 153 человек, сообщил ранее в понедельник директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. В результате погибли четыре человека, включая двух детей.