Москва направит врачей в Севастополь для помощи пострадавшим от атаки ВСУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица направит врачей в Севастополь для оказания необходимой помощи пострадавшим в результате украинской ракетной атаки.

"В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли мирные жители, много пострадавших (...). Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

Мэр столицы пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами", - добавил Собянин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что пять человек, включая троих детей, погибли при ракетной атаке ВСУ, еще пять детей находятся в реанимации.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.