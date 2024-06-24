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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 15:38

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух погибших в результате пожара во Фрязине.

"Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Ранее в понедельник в МЧС РФ заявили, что площадь пожара в восьмиэтажном административном здании во Фрязине составляет 4 тыс. кв. метров.

К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") сообщили, что горящее в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности.

"В сети появляются сообщения о пожаре на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино. Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

Андрей Воробьев Фрязино Московская область МЧС РФ
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