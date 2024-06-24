Площадь пожара в подмосковном Фрязино выросла до 4,5 тыс. кв. метров

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Крупный пожар в административном здании на территории промзоны в подмосковном Фрязино распространился на 4,5 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Площадь пожара увеличилась до 4,5 тыс. квадратных метров. Для тушения направлен второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Московской области в свою очередь сообщили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств возгорания в административном здании на Заводском проезде во Фрязино.

Щелковский городской прокурор Иван Денисов находится на месте происшествия, отметили в ведомстве.

В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") сообщили, что горящее во Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности. По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

В понедельник огонь охватил административное здание на территории промзоны во Фрязино с пятого по восьмой этаж. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух погибших на пожаре.