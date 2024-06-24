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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 15:38

В "Росэлектронике" заявили, что горящее во Фрязино здание не связано с НИИ "Платан"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") сообщили, что горящие в подмосковном городе Фрязино здание не имеет отношения к НИИ "Платан" и оборонной промышленности.

"В сети появляются сообщения о пожаре на территории НИИ "Платан" в подмосковном Фрязино. Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

По их данным, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

Ранее в понедельник в МЧС РФ заявили, что площадь пожара в административном здании составляет 3,5 тыс. кв. метров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух погибших в результате пожара.

Подмосковье Фрязино Росэлектроника НИИ Платан
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