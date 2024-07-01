Розничные цены на бензин в Москве держат темпы роста вторую неделю подряд

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Стоимость бензинов на заправках Москвы вторую неделю держит темпы роста, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, на минувшей неделе (24-30 июня) стоимость Аи-92 выросла на 30 копеек, средневзвешенная стоимость этого вида топлива составила 52,7 рубля за литр. Аи-95 подорожал на 33 копейки - до 58,35 рубля за литр, Аи-100 - на 35 копеек, до 72,51 рубля за литр. При этом стоимость дизельного топлива выросла всего на 8 копеек, до 64,8 рубля за литр.

Неделей ранее (17-23 июня) средневзвешенная цена бензинов на АЗС Москвы повышалась на 35 копеек, а на дизтоплива - на 29 копеек. В начале июня цены на бензины росли на 10-17 копеек в неделю.

Активный рост розничных цен на столичных заправках наблюдается с наступлением летнего высокого сезона спроса. При этом, согласно данным МТА, с начала текущего года стоимость нефтепродуктов на московских АЗС не превысила инфляцию.