Водитель и пассажир пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В результате взрыва баллона на крыше рейсового автобуса на севере Москвы пострадали водитель и пассажир, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду", - сказали журналистам в управлении ГАИ.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в результате инцидента пострадал только водитель автобуса.

СМИ сообщали, что на севере Москвы в Ижорском проезде на крыше автобуса взорвался газовый баллон, в результате чего повреждения получила головная часть транспортного средства.

Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом - производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла, отметили в дептрансе.

Как сообщили в пресс-службе ЛиАЗа (входит в группу "ГАЗ"), на заводе создана спецкомиссия для расследования инцидента, специалисты предприятия выехали на место происшествия.

"Автобус 2019 года выпуска, находится не на гарантии, не на контракте жизненного цикла. В ходе расследования совместно с производителем баллона будет изучен поврежденный баллон и определены причины разрушения", - отметили в компании.