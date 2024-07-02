Поиск

Водитель и пассажир пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В результате взрыва баллона на крыше рейсового автобуса на севере Москвы пострадали водитель и пассажир, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В связи со взрывом баллона на крыше автобуса перекрыто движение по Ижорскому проезду", - сказали журналистам в управлении ГАИ.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта сообщили, что в результате инцидента пострадал только водитель автобуса.

СМИ сообщали, что на севере Москвы в Ижорском проезде на крыше автобуса взорвался газовый баллон, в результате чего повреждения получила головная часть транспортного средства.

Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом - производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла, отметили в дептрансе.

Как сообщили в пресс-службе ЛиАЗа (входит в группу "ГАЗ"), на заводе создана спецкомиссия для расследования инцидента, специалисты предприятия выехали на место происшествия.

"Автобус 2019 года выпуска, находится не на гарантии, не на контракте жизненного цикла. В ходе расследования совместно с производителем баллона будет изучен поврежденный баллон и определены причины разрушения", - отметили в компании.

ГАИ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве водитель автобуса пострадал при взрыве газового баллона

Розничные цены на бензин в Москве держат темпы роста вторую неделю подряд

Сильная жара будет в Москве на следующей неделе

Сильная жара будет в Москве на следующей неделе

СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем

СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем

Вильфанд прогнозирует, что жара придет в Москву в пятницу

Пересадка на "Парк культуры" кольцевой линии метро будет закрыта в часы пик по будням с 1 июля

Пересадка на "Парк культуры" кольцевой линии метро будет закрыта в часы пик по будням с 1 июля

Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Фрязине

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Суд в Москве изъял 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского и Лебедева

Поезда на МЦД-2 следуют со сниженной скоростью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });