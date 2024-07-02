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В Москве водитель автобуса пострадал при взрыве газового баллона

Из-за случившегося перекрыли движение по Ижорскому проезду

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Москве в Ижорском проезде пострадал водитель автобуса маршрута 672, сообщил городской Департамент транспорта. СМИ сообщали, что на крыше автобуса взорвался газовый баллон и взрывом сильно повредило переднюю часть автобуса.

Инцидент произошел в 12:30 у дома 5а по Ижорскому проезду.

"По предварительной информации, водитель услышал хлопок и остановил автобус. В результате инцидента среди пассажиров пострадавших нет. Водителю автобуса оказывается медицинская помощь", - сообщает телеграм-канал департамента.

Причины случившегося выяснит специальная комиссия из представителей "Мосгортранса" и Ликинского автобусного завода, который выпустил этот автобус. Техника обслуживается по контракту жизненного цикла.

"Движение временно перекрыто по Ижорскому проезду. На месте работают оперативные службы. Выбирайте для объезда Ижорскую или Клязьминскую улицы", - предупредил Дептранс.

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