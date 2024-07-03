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Ливни и грозы ожидаются в ближайшие часы в Москве

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Кратковременные ливни с грозами ожидаются в столице в ближайшие часы и до конца среды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайшие часы и до конца дня местами в столице возможны кратковременные ливни с грозами, при них порывы ветра могут достигать 17 м/с", - сказал Бирюков в среду. Его слова привели в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Как заявил заммэра, городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Людям рекомендуется быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины, а автомобилистам - строго соблюдать скоростной режим и дистанции.

Петр Бирюков Москва
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