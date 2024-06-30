Сильная жара будет в Москве на следующей неделе

По данным синоптиков, спадать она начнет в выходные

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Июль начнется в Москве с сильной жары, температура в течение недели будет пониматься до плюс 34 градусов, спад жаркой погоды прогнозируется в субботу, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение рабочих дней недели - очень жаркая погода. Сильная жара - это опасное явление. Температурный фон будет близок к рекордно наблюдаемым значениям", - сказал он в воскресенье.

Вильфанд уточнил, что в понедельник в Москве прогнозируется плюс 31 - плюс 33 градуса, в последующие дни - плюс 32 - плюс 34. Самыми жаркими днями станут среда и пятница. Ночные температуры также будут высокими - если в ночь на понедельник еще плюс 16 - плюс 18, в центре города до плюс 21, то в последующие дни минимальные температуры в городе будут плюс 20 - плюс 21, в центре до плюс 25.

В течение недели будет преимущественно без осадков, но местами возможно возникновение "термиков", которые могут привести к сильному кратковременному дождю и грозе.

Как отметил Вильфанд, спадать жара начнет в выходные: "в субботу, по предварительным расчетам, температура понижается на 5-7 градусов".