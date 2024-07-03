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В столичном регионе жара спадет на выходные и потом вернется

Вильфанд не исключает вероятности повышения температуры до 34-35 градусов на следующей неделе

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в пятницу синоптики прогнозируют понижение температуры на 10 градусов, грозу, град и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, в выходные жара немного ослабеет, но с понедельника температура снова поднимется выше 30 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Температуры в среду и четверг он назвал очень высокими и "околорекордными". Ночи будут по-прежнему жаркими, в центре города будет до плюс 25.

"В пятницу утром и в первой половине дня высокие температуры, плюс 30 - плюс 32. А затем, при прохождении фронтального раздела, после 15:00-16:00, пройдет сначала кратковременный дождь, затем сильные ливни, гроза и град, - сказал эксперт. - И очень важно, что усиление ветра. Ветер юго-восточный - южный 8-13 м/с, а при грозе порывы до 20-25 м/с. Это очень сильный ветер. И температура понизится сразу на 10 градусов".

В течение ночи холодный фронт будет размываться: пройдет кратковременный дождь, ветер ослабнет и будет с порывами до 17 м/с. В ночь на субботу температура будет плюс 15 - плюс 16 градусов, а днем уже плюс 22 - плюс 24, местами будет кратковременный дождь.

"По сравнению с пятничной температурой понижение на 10 градусов практически", - добавил он, отметив, что такая температура все-равно будет на 1-2 градуса выше нормы.

В воскресенье в Москве будет "нормальная июльская погода", температура ночь плюс 9 - плюс 14, а днем плюс 25 - плюс 27 градусов, по области до плюс 29.

"А вот 8 июля высокие температуры вернутся. Устанавливается хорошо выраженный антициклон, температура будет плюс 26 - плюс 31 градус и слабый ветер, который усиливает ощущение жары. Во вторник тоже самое", - добавил он.

Говоря о повторении температуры в плюс 34 - плюс 35 градусов, Вильфанд, отметил, что "вероятность такая есть".

"Но потом жара будет более умеренная, в последующие дни около плюс 30. Такой супержары не будет", - сказал метеоролог.

Жара в Москве

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Гидрометцентр Москва Роман Вильфанд
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