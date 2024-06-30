В Москве из-за жары пассажирам бесплатно раздают воду на более 40 точках

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В столице из-за жаркой погоды пассажирам бесплатно раздают питьевую воду на более чем 40 точках, сообщил в воскресенье заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"При помощи аудиоинформирования и плакатов на всех станциях метро и МЦК мы напоминаем москвичам и гостям столицы о правилах безопасности в жаркую погоду. Пожалуйста, будьте осторожны, следите за состоянием своего здоровья", - сказал Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что бесплатно получить воду можно с 12:00 на станциях метро: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино". Также воду раздают на автовокзалах: "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Южные ворота" и "Северные ворота".

Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания раздает воду с 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. Бесплатно взять воду также можно на станциях Подольск, Тушинская, Выхино и Мытищи.

Также пассажиры могут получить бутылки с водой на станциях Ховрино, Зеленоград-Крюково, Сходня, Химки и Ленинградском вокзале.

"Аэроэкспресс" предлагает бесплатную бутилированную воду в своих экспресс-автобусах.

Кроме этого, бутылки с водой раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, уточнили в дептрансе.

В метро каждый день замеряют температуру на станциях и при необходимости корректируют режим работы вентиляции. Замеры температуры помогают определить, где нужна раздача воды. При необходимости список станций будет скорректирован/