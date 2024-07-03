Поиск

Температура воды в Москве-реке поднялась до значений Черного моря

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Температура воды в Москве-реке приблизилась к значениям Черного моря и составляет 24-25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве-реке - 24-25 градусов. И связано это с тем, что ночи очень теплые. Даже после дождя вода будет очень высокая", - сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что температура воды в Анапе составляет 18 градусов, в Геленджике и Туапсе - 22 градуса, а в Сочи - 25 градусов. В Калининграде вода в Балтийском море прогрелась до 18 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил агентству, что в Москве в пятницу прогнозируются гроза, град и сильный ветер с порывами до 25 м/с, температура понизится примерно на 10 градусов. В предстоящие выходные произойдет небольшой спад жары, однако уже в понедельник столбики термометров опять поднимутся выше отметки в 30 градусов.

Жара в Москве

15
Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Москва-река Черное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В столичном регионе жара спадет на выходные и потом вернется

В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

В Москве второй день подряд побит температурный рекорд

Водитель и пассажир пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве

В Москве водитель автобуса пострадал при взрыве газового баллона

Розничные цены на бензин в Москве держат темпы роста вторую неделю подряд

Сильная жара будет в Москве на следующей неделе

Сильная жара будет в Москве на следующей неделе

СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем

СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем

Вильфанд прогнозирует, что жара придет в Москву в пятницу

Пересадка на "Парк культуры" кольцевой линии метро будет закрыта в часы пик по будням с 1 июля

Пересадка на "Парк культуры" кольцевой линии метро будет закрыта в часы пик по будням с 1 июля

Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });