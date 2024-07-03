Температура воды в Москве-реке поднялась до значений Черного моря

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Температура воды в Москве-реке приблизилась к значениям Черного моря и составляет 24-25 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве-реке - 24-25 градусов. И связано это с тем, что ночи очень теплые. Даже после дождя вода будет очень высокая", - сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что температура воды в Анапе составляет 18 градусов, в Геленджике и Туапсе - 22 градуса, а в Сочи - 25 градусов. В Калининграде вода в Балтийском море прогрелась до 18 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил агентству, что в Москве в пятницу прогнозируются гроза, град и сильный ветер с порывами до 25 м/с, температура понизится примерно на 10 градусов. В предстоящие выходные произойдет небольшой спад жары, однако уже в понедельник столбики термометров опять поднимутся выше отметки в 30 градусов.