Мосгоризбирком определил порядок электронного голосования в столице

Накануне это сделал Центризбирком и объяснил разницу между просто электронным голосованием и ДЭГ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования на выборах в регионе, приняв соответствующее постановление.

Председатель комиссии Ольга Кириллова на заседании напомнила, что Центризбирком 19 июня своим постановлением поручил МГИК принять решение о проведении электронного голосования на сентябрьских выборах в столице. 3 июля ЦИК утвердил порядок электронного голосования на выборах и референдумах, проводимых в стране, а также объяснил разницу между электронным голосованием и дистанционным электронным голосованием.

"Эти два решения являются для нас теми правовыми направляющими, которые позволяют говорить о новом этапе применения и развития современных цифровых избирательных технологий, которые стали уже привычными для москвичей", - сказала Кириллова.

На этом же заседании ее заместитель Дмитрий Реут сказал, что устройства, позволяющие проводить в столице электронное голосование есть, - это терминалы электронного голосования, и добавил, что "москвичам эти терминалы очень понравились".

"Мне представляется, что основания для этого есть и технические, и правовые. Данное решение в полной мере отвечает интересам москвичей, интересам наших избирателей", - добавил Реут.

"За" решение проголосовали 12 членов МГИК, присутствующих на заседании комиссии; один "против".

3 июля зампред ЦИК Николай Булаев объяснил принципиальное отличие между дистанционным электронным голосование (ДЭГ) и электронным голосованием (ЭГ): ДЭГ позволяет проголосовать из любой точки мира, при этом периметр для голосования с зарубежных IP в последние два года закрывают; электронное голосование позволяет проголосовать только на избирательном участке. Принятое постановление ЦИК позволит комиссиям регионов самим определять особенности организации электронного голосования на региональных выборах исходя из технических возможностей, уровня цифровизации услуг, предпочтений избирателей и других региональных особенностей.