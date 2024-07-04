Собянин рассказал о планах благоустроить в Москве тысячи улиц за пять лет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Москва реализует самую масштабную программу благоустройства улиц в районах города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая работы по благоустройству на улице Академика Королева. Он добавил, что за пять лет предстоит переделать "тысячи улиц".

"Реализуем самый масштабный проект, самую масштабную программу благоустройства улиц за ближайшие пять лет. Это улицы периферийного назначения, межрайонные, внутрирайонные. Надо тысячи улиц переделать за ближайшие пять лет, - сказал мэр. - Здесь, конечно, очень важен контроль за качеством выполнения работы".

"Нужны точечные, кропотливые проектирования каждого элемента благоустройства, чтобы после того, как мы сделали, это было надолго, качественно и красиво", - добавил мэр.

Во время осмотра окончания работ по благоустройству улицы Академика Королева, которые проходили на участке, протяженностью свыше двух километров - от Останкинского проезда до Ботанической улицы и улицы Дубовой Рощи, а также на пересечении с улицами Цандера, Аргуновской и Новомосковской, мэр пообщался с местными жителями.

"Наводим красоту здесь, делаем благоустройство комплексное от фасада до фасада, чтобы вся ваша улица академика Королева была как центральный проспект - красивой, удобной. Чтобы это благоустройство было долговечным, чтобы его не переделывали каждый год. Это очень важно", - сказал им Собянин.

Как сказано в материалах мэрии, общая площадь работ составила 205,5 тысячи квадратных метров. Специалисты отремонтировали более 74 тысяч квадратных метров проезжей части, тротуары, заменили бордюры и разбили газон общей площадью 97,2 тысячи кв.м, сделали освещение, установили современные остановочные павильоны, светофоры, а также навигационные стелы, лавочки и урны вдоль пешеходных маршрутов. Обустроены регулируемые развороты, дополнительные полосы движения на перекрестке с Ботанической улицей, парковка у телецентра "Останкино".

Всего в 2024 году в Москве планируют привести в порядок свыше 2,5 тысячи объектов. До конца года в Останкинском районе благоустроят 14 улиц, среди которых улица Академика Королева, 1-я и 2-я Останкинские улицы, 3-й, 5-й и 6-й Останкинские переулки, улица Бочкова, Калибровская улица, Останкинский тупик (въезд к главному входу в парк), Прасковьина улица, Прудовой проезд, Хованская улица и несколько других проездов.